У Дніпрі запалили вогні головної ялинки міста (фото)

Дніпро готовий до новорічних святкувань. 23 грудня на площі Героїв Майдану, що у центрі міста, відкрили новорічне містечко. Вогні головної ялинки Дніпра разом із містянами запалив мер Борис Філатов.

У святковий вечір дніпряни та гості міста отримали також грандіозний подарунок від міського голови. На великій сцені виступив популярний український гурт ТІК.

«Ми підготували чимало цікавих сюрпризів для містян на новорічні свята. Будуть і діджеї, і аніматори. Крім того, цьогоріч Дніпро, як місто, що прагне до європейських цінностей, уперше так масштабно святкуватиме католицьке Різдво. На ці зимові свята ми забезпечимо всім чудовий новорічний настрій», – зазначив Борис Філатов.

Головна новорічна красуня Дніпра заввишки 26 метрів. Вона є однією з найвищих в Україні. Штучне гілля прикрашають більше 150 світлодіодних іграшок та гірлянд, що здатні створити понад 150 різних комбінацій підсвічування. Їхня загальна протяжність – понад 5 км.

Біля ялинки працює новорічне містечко із казковими героями та смаколиками. Святкову ілюмінацію встановлено, зокрема, і на проспекті Дмитра Яворницького. Головну вулицю міста прикрасили 15 км гірлянд.

А вже в понеділок, 25 грудня, Дніпро разом з усім західним світом відзначатиме католицьке Різдво. На площі Героїв Майдану влаштують масштабне святкування. Буде і благодійна складова – збір подарунків для дітей учасників АТО і загиблих воїнів.

Загалом під час новорічних канікул у Дніпрі пройде 140 святкових заходів. Дніпрян і гостей міста розважатимуть аніматори. Також усі охочі зможуть приєднатися до конкурсів і різноманітних веселощів. Так, у новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня, на центральній площі виступатимуть DJ Малевич і кавер-групи. 6 січня вдень тут ​​можна буде подивится дитячі вистави, а ввечері на великій сцені виступатимуть Олег Скрипка і Le Grand Orchestra.