У держпідприємстві "Документ" розповіли, коли закінчиться "паспортний колапс" (відео)

У держпідприємстві "Документ" розповіли, коли закінчиться паспортний колапс. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Там обіцяють, що колапс скінчиться до весни. Саме "Документ" вже понад півроку штурмують українці в надії отримати біометричні паспорти.

Затримки з видачі документів сягають до кількох місяців, і головна причина - поліграфкомбінат "Україна", який саме і друкує паспорти, і не справляється з обсягами. У січні ж 2018 року їх тут обіцяють друкувати вдвічі швидше.