У держпідприємстві "Документ" розповіли, коли закінчиться "паспортний колапс" (відео)
00:28, 24 грудня 2017Суспільство
2675
Там обіцяють, що колапс скінчиться до весни.
У держпідприємстві "Документ" розповіли, коли закінчиться паспортний колапс. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте такожЗа півроку безвізом скористалися 355 тисяч українців: ДПСУ показала найпопулярніші напрямки
Там обіцяють, що колапс скінчиться до весни. Саме "Документ" вже понад півроку штурмують українці в надії отримати біометричні паспорти.
Затримки з видачі документів сягають до кількох місяців, і головна причина - поліграфкомбінат "Україна", який саме і друкує паспорти, і не справляється з обсягами. У січні ж 2018 року їх тут обіцяють друкувати вдвічі швидше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter