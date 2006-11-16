Щорік на хутро забивають понад два мільйони собак і кішок

Єврокомісія має намір внести на початку майбутнього тижня на розгляд країн-членів Євросоюзу пропозицію про введення у межах цієї регіональної організації повної заборони на торгівлю хутром собак і кішок.

Як повідомили РІА Новини в прес-службі Єврокомісії, виконавча влада ЄС запропонує також європейським державам створити систему обміну інформацією щодо виявлення і припинення практики торгівлі собачим і котячим хутром, які часто пропонуються виробникам одягу під виглядом синтетичного хутра або хутра диких тварин.

Наразі п`ять країн ЄС - Данія, Греція, Естонія, Італія і Франція - вжили заходів для заборони торгівлі на своїй території хутром собак і кішок. Ряд держав ЄС, в першу чергу Бельгія, вже запровадили в односторонньому порядку заборону на імпорт одягу і взуття з собачого і котячого хутра.

За даними бельгійських товариств захисту тварин, щорік у державах Азії забивають понад два мільйони кішок і собак з метою використання їх хутра в промислових цілях.

РІА "Новости"