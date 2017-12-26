Стала відома причина розпаду гурту "Грибы"

Популярний український гурт «Грибы», чия композиція «Тает лед» зібрала на YouTube майже 150 млн переглядів, розпадається через нового проекту фронтмена групи "Бамбінтон". Про це повідомляють "Вести".

За інформацією видання, головний ідеолог і соліст гурту Юрій Бардаш тепер займеться розкруткою свого нового проекту «Бамбінтон», чий кліп на пісню «Зая» вже зібрав на YouTube майже 9 млн переглядів.

Як повідомляв УНІАН, гурт "Гриби" заявив, що з 31 грудня 2017 року припиняє концертну діяльність.