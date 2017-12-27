У Житомирі організували новорічне свято для соціально незахищених дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 27 грудня у Житомирському палаці культури провели новорічне свято для дітей пільгових категорій.

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Так, цей захід організували для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для вихованців прийомних сімей і будинків сімейного типу, дітей з родин, що опинилися у складних сімейних обставинах, а також для дітей переселенців.

Для учасників свята фахівці управління культури Житомирської міськради разом із артистами міського палацу культури підготували конкурси, вікторини та цікаву новорічну виставу. Також діти отримали солодкі подарунки.

Організатором свята виступила влада міста.