Подружжя донецьких переселенців створює унікальні костюми трансформерів (відео)

Подружжя донецьких переселенців створює в Івано-Франківську костюми трансформерів. Унікальне вбрання в найменших деталях відтворює комп’ютерну графіку майстрів зі спецефектів у Голівуді, повідомляє ТСН.

"Наприклад, коли цей костюм робив, з “Трансформерів-4”, близько 20 годин передивлявся один і той самий ролик, щоб зрозуміти, як робити шолом, чоботи", - зізнався дизайнер костюмів Павло Оголь. На моделювання творці одягу витрачають по 3-4 місяці, потім іще півтора йде на виготовлення самого костюму. Для них беруть гуму, пластик, алюмінієві шарніри, тому готовий одяг не з легких – по 15 кг. Половину цієї ваги дає фарба, котра дозволяє виробу виглядати, немовби він виготовлений з металу.

Майстри порівнюють себе з ювелірами, адже неправильно покладена найменша деталь може змінити увесь образ. "Погляд формується двома лініями – бровами. Якщо трошки їх змінити, погляд буде добрим або злим – недостатньо серйозним, як для полководця", - каже Павло Оголь. "На більшості костюмів понад 40 м дроту. Всередині є мікрокомп’ютер, який всілякими ефектами робота керує", - каже дизайнер костюмів Анна Оголь.

Секрет фірми: гігантською людина у такому костюмі стає завдяки вбудованим у взуття півметровим ходулям. Аби у такому вигляді підкорювати новорічний танцпол чи розважати людей на вечірці, треба добряче попітніти. "2-3 години людина тільки повинна вчитися ходити, а щоб повноцінно перевтілитися, потрібен цілий день", - розповів випробовувач костюмів трансформерів Дмитро Михальчук.