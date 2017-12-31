Астролог попередив, що майбутня новорічна ніч вкрай непідходяща для загадування бажань

Астролог Влад Росс стверджує, що майбутня новорічна ніч — з 31 грудня на 1 січня — буде вкрай непридатною для загадування бажань, все загадане напевно не збудеться.

Аналітик порадив бажати того, що не повинно здійснитися, розповів він "Обозревателю".

"Рік почнеться порожній Місяцем — Новий рік буде відбуватися на Місяць без курсу... Місяць буде робити аспект до Урану — планети, яка все перевертає. Людина загадала щось одне, а Уран переверне все з точністю до навпаки", — пояснив співрозмовник.

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Раніше повідомлялося, що символом 2018 року є собака, її кольори — жовтий і оранжевий, але сприймати їх як канон або догму не варто. Темні відтінки червоного, шоколадний, золотий, зелений, помаранчевий, гірчичний, бежевий, кремовий, м'ятний, коричневий, сірий, фіолетовий або бузковий кольори — практично будь-який наряд можна прив'язати до такої панелі.