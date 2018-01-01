Її скинули з моста в річку: Кива про вбивство юристки Ноздровської (відео)

В одній з річок у Київській обл. правоохоронці знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської, яка зникла три дні тому.

Про це в коментарі "112 Україна" заявив голова профспілки МВС Ілля Кива.

Як розповів Кива, за попередніми даними, її скинули з моста в річку.

"Знайшли Ірину дві години тому в річці в Київській області. Тривають слідчо-оперативні дії, громадськістю було організовано активні пошуки, і сьогодні планувалося прочісування прилеглих районів, але до цього моменту Національна поліція вже мала інформацію про місцезнаходження тіла, про те, що її скинули з моста в річку, або, можливо, вона стрибнула сама, але в цьому випадку розглядається основна версія вбивства, пов'язаного з її правозахисною професійною діяльністю", - заявив він.

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Правоохоронці на цей момент встановлюють усі обставини події.

"Слідча група наразі працює, розшукуються речі, і уточнюються нові версії щодо цієї події. Родичів сповістили про знайдене тіло. У неї залишилася неповнолітня дочка", - констатував Кива.

Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, котрий на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.