Князєв взяв на особистий контроль розкриття вбивства Ноздровської

Проведення заходів з розкриття вбивства юриста Ірини Ноздровської взяли на особистий контроль голова Національної поліції Сергій Князєв та на відповідний контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

За його словами, «не потребують оголошення та обговорення результати проведення оперативно-розшукових і слідчих дій до винесення вироку суду. На теперішній час тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення обставин скоєного вбивства і особи чи осіб, які його скоїли».

Як повідомив Аброськін, створено оперативно-слідчу групу, до складу якої увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

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«Просив би «фахівців з розкриття злочинів», які наразі коментують та дають поради, зупинитися. У свою чергу кримінальна поліція не радить інженерам, журналістам, політичним діячам, як робити свою справу. Дайте можливість нормально працювати співробітникам кримінальної поліції. Ми - не боги, гарантувати розкриття всіх злочинів не можемо, але наголошую, що зробимо все можливе аби вбивця чи вбивці Ірини Ноздровської були встановлені та затримані», - заявив Аброськін.

Він також додав: «Для відома всіх «небайдужих». З 30.12.17 по 01.01.2018 року на території держави скоєно 18 вбивств, з них по 12 підозрювані у скоєнні злочину особи встановлені та затримані; 35 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, з яких по 22 підозрювані у скоєнні злочину особи встановлені та затримані».

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області виявили в місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Сьогодні, 2 січня, декілька сотень осіб прийшли до ГУ Нацполіції у Київській області з вимогами передати столичним правоохоронцям кримінальне провадження за фактом убивства адвоката, оскільки не довіряють обласній. Вони сформували ініціативну групу для спілкування з керівництвом главку.

Мітингувальники вважають, що основною версією вбивства є помста родини Россошанського за те, що Ноздровська добилася того, що його було визнано винним у скоєнні ДТП, внаслідок якого загинула сестра Ноздровської у 2015 році.

Учасники акції також вважають, що до намагань уникнути покарання Россошанського причетний колишній голова Вишгородського райсуду.