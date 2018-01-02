Слідство назвало чотири основні версії вбивства юристки Ноздровської

На даний момент слідчі розглядають чотири версії вбивства адовката Ірини Ноздровської, серед яких професійна діяльність та спроба згвалтування.

Про це речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович повідомив журналістам на брифінгу, що транслював телеканал «112 Україна».

Він зазначив, що наразі слідство триває. Працює слідчо-оперативна група, до якої долучені фахівці не лише Головного управління Нацполіції у Київської області, а також Департаменту карного розшуку Нацполіції і головного слідчого управління.

Жукович повідомив, що наразі ще немає остаточних висновків судово-медичної експертизи, але невдовзі вони мають з’явитись.

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Він також зазначив, що наразі розглядається чотири основні версії вбивства Ноздровської.

"Це її професійна діяльність. Інша, вже більш конкретизована – це по останній справі за фактом ДТП, наступна версія - хуліганство і ще одна версія – те, що її хотів хтось згвалтувати", - заявив Жукович.

Водночас він наголосив, що незважаючи на наявність основних версій, інші версії не відкидаються і перевірятимуться.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.