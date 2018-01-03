У порту Сирії через борги судновласника застрягли 10 українських моряків

У Сирії в порту Тартус на арештованому судні «застрягли» 10 українських моряків, які не можуть повернутися на батьківщину через борги судновласника.

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Про це УНІАН повідомив керівник проектів благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль»(Одеса) Андрій Шевченко. За його словами, напередодні до організації звернулися родичі моряків. Зокрема, йшлося про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.

Як розповів Шевченко, наші співгромадяни 4 місяці тому за посередництва підприємства «Альянс Навігейшн» (Херсон) уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану - на борт судна.

Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року перебувала в стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб «вони сиділи на борту і не вешталися десь».

Також з'ясувалося, що попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату, а саме судно Starshina Derov N.G (колишній Волго-Балт 163, 1972 року побудови) в жахливому технічному стані. Йому заборонено заходити в порти Паризького меморандуму (Paris MoU). Крім того, і судно, і судновласник під загрозою санкцій за неодноразові суднозаходження в окупований Крим, а Starshina Derov N.G заарештовано за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи.

Шевченко акцентував, що про перераховані нюанси крюінг «Альянс Навігейшн» найманому екіпажу не повідомив. При цьому, коли моряки прибули в Сирію, роботодавець фактично відразу повідомив про свою неспроможність - постачання забезпечується мінімальне, зарплату не виплачують. Загальний борг із заробітної плати перед зазначеним екіпажем перевищив 50 тис. дол.

На борту судна вантажу немає, і весь цей час воно жодного разу не залишало межі порту. Як зазначив Шевченко, за втручанням дипломатичних служб України вдалося домогтися того, щоб на борт хоча б в мінімальному обсягу поставлялися вода і провізія.

Для цього представник судновласника, з яким тримають зв'язок моряки, перераховує невелику суму місцевому агенту.

Судновласник через свого представника повідомив екіпажу, що сподіватися на отримання заробітної плати не варто, «Альянс Навігейшн» від проблеми самоусунувся, Морська адміністрація Танзанії на всі запити моряків не відповідає.

При цьому, як пояснив Шевченко, українці не можуть повернутися на батьківщину, оскільки капітан порту не дає дозвіл залишити борт судна, тому що некероване воно створює пряму загрозу судноплавству і екології. Документи морякам досі не повернули.

«Чекаємо реакцію на дії посередника при працевлаштуванні з боку Міністерства соціальної політики та правоохоронних органів України», - відзначили в «Ассоль».

В організації також повідомили, що вищезазначена компанія «Альянс Навігейшн» раніше відправила трьох моряків на судно «Мунзур», яке 7 грудня 2015 року було затримано. У трюмі поліцейські виявили більш як 10 тонн гашишу. Судно тоді під конвоєм доставили в Палермо (Сицилія). Екіпаж (10 громадян України і один - Грузії) заарештували, помістили у в'язницю. Звільнили людей лише за рік після судових розглядів.