На Житомирщині чоловік погасив кількарічний борг з аліментів після арешту автомобіля

Житель Пулинського району погасив майже 12 тис. грнзаборгованості з аліментів після того, як співробітники виконавчої служби наклали арешт на його транспортний засіб.

Про це повідомляє Житомир.info з посиланням на головне територіальне управління юстиції у Житомирській області.

«Житель Пулинського району тривалий час ухилявся від сплати аліментів на утримання своєї неповнолітньої дитини. Тож сума боргу зросла до 11600 грн. За справу щодо впливу на боржника взялися державні виконавці Пулинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області. Вони наклали арешт на транспортний засіб горе-батька, що неабияк мотивувало останнього. Дуже скоро після цього боржник з’явився до відділу державної виконавчої служби та в повному обсязі погасив заборгованість», - інформує управління юстиції.

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Як повідомлялося, в Україні збільшився мінімальний розмір аліментів на дитину.

Крім того, як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 січня, Порошенко схвалив посилення відповідальності за несплату аліментів. Зокрема, законом встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, тимчасове обмеження боржника у праві полювання.

Крім того, передбачено новий вид адміністративного стягнення – суспільно корисні роботи, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплатних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.