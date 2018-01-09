У Львівській опері розгорівся сепаратистський скандал: соліст підтримує "ДНР" (фото)

У Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької проведуть службове розслідування у зв’язку із антиукраїнськими поглядами одного із солістів балету Миколи Санжаревського.

У стінах Львівської опери підтвердили, що колектив вже давно знає про антиукраїнські погляди Миколи Санжаревського, проте жодних дій щодо цього не вживалось, передає "Львівський портал".

Своєю чергою, директор та художній керівник театру Василь Вовкун зазначив, що інформація про сепаратистські погляди одного із солістів театру йому надійшла лише сьогодні.

"Сьогодні зранку мені ця інформація надійшла. Дав завдання знайти ці матеріали і розібратись", – сказав він.

На питання, чи буде проведено службове розслідування, директор опери відповів ствердно: "Так, я хочу це зробити, щоб не бути суб’єктивним".

Від початку збройної агресії на сході України та по сьогодні артист театру активно підтримує незаконні угрупування "ДНР" та "ЛНР" й поширює інформацію, що може розцінюватися як посягання на територіальну цілісність України.

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Микола Санжаревський – соліст балету в Львівській опері. Інформацію про сепаратистські погляди соліста оприлюднила журналістка з Одеси Олена Добровольська. Вона опублікувала скріни зі сторінок соцмереж Санжаревського, де видно, що він поширює інформацію антиукраїнського характеру та підтримує незаконну владу на окупованих територіях.

Окрім того, Санжаревський є у списку "Чистилища" на сайті "Миротворець".