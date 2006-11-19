Колишня дружина Пола Маккартні ніколи більше не вийде заміж

Дружина Пола Маккартні Хізер Міллс спростувала чутки про те, що вона зустрічається з іншим чоловіком, і пообіцяла більше ніколи не виходити заміж, передає агентство Associated Press.

"У мене немає коханця. В даний момент я повністю зосереджена на дочці. Це все вигадки", - повідомила 38-річна Миллc в інтерв`ю AP. Вона підкреслила, що не збирається наживатися на шлюборозлучному процесі, тому що 85 відсотків її доходів спрямовуються на добродійні потреби.

У бесіді з журналістом Міллс також розрекламувала строгу вегетаріанську дієту, якою дотримується і яка допомагає їй не повніти. Вона розповіла, що планує відкрити мережу ресторанів швидкого харчування і продуктових магазинів для вегетаріанців.

Нагадаємо, чотирирічній брак Маккартні з колишньою топ-моделлю фактично закінчився в травні 2006 року, коли подружжя розійшлося і почало готуватися до шлюборозлучного процесу. Приводом для конфлікту сталі повідомлення про те, що в молодості Міллс знімалася в еротичних фільмах і була повією.

Лента.ру