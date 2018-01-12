У центрі Києва закривається фестиваль "НеоРік на Софії"

13 та 14 січня на киян і гостей міста чекає святкова програма у рамках закриття культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії-2018". Про це повідомляють організатори заходу – етнокультурний проект "Folk Ukraine".

У рамках заходу 13 січня з 17:00 до 22:00 відбудеться святковий концерт за участю сучасних українських гуртів на Софійській площі, передає прес-служба КМДА.

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Передбачені виступи гурту, який створює сучасну музику з елементами традиційної пісні та етно-року "The Doox", гурту "Brunettes Shoot Blondes", що грає у жанрі інді-поп, українського співака OSADCHUK, ансамблю "KoloYolo" та інших виконавців.

14 січня з 18:00 до 21:00 усі охочі зможуть насолодитися виступом Державного естрадно-симфонічного оркестру України.

Також передбачено безліч розваг на Володимирському проїзді та Михайлівській площі.