У центрі Києва закривається фестиваль "НеоРік на Софії"
13-14 січня відбудеться урочисте закриття фестивалю "НеоРік на Софії".
13 та 14 січня на киян і гостей міста чекає святкова програма у рамках закриття культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії-2018". Про це повідомляють організатори заходу – етнокультурний проект "Folk Ukraine".
У рамках заходу 13 січня з 17:00 до 22:00 відбудеться святковий концерт за участю сучасних українських гуртів на Софійській площі, передає прес-служба КМДА.
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Передбачені виступи гурту, який створює сучасну музику з елементами традиційної пісні та етно-року "The Doox", гурту "Brunettes Shoot Blondes", що грає у жанрі інді-поп, українського співака OSADCHUK, ансамблю "KoloYolo" та інших виконавців.
14 січня з 18:00 до 21:00 усі охочі зможуть насолодитися виступом Державного естрадно-симфонічного оркестру України.
Також передбачено безліч розваг на Володимирському проїзді та Михайлівській площі.