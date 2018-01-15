У Києві починають розбирати головну ялинку України

На Софійській площі столиці у понеділок, 15 січня, розпочнуть розбирати головну ялинку країни.

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30-метрове дерево, прикрашене п'ятьма сотнями ліхтариків та понад 30 кілометрами гірлянд, тішило око людей місяць, передає ТСН. Ранок.

Ялинку демонтують протягом кількох днів - до Водохреща. У цей час також розбиратимуть і різдвяне містечко між двома дзвіницями.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 12 січня відкрились 10 пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску й навесні використають для захисту ґрунту від пересихання та перегріву лунок кущів й дерев.