Військовослужбовці ЧФ РФ побилися з жертвами будівельної афери

У Севастополі біля штабу ЧФ РФ сьогодні вранці знову сталися зіткнення між російськими військовослужбовцями та інвесторами (фізичними особами) комерційного житла, які стали жертвами невиконання будівельним управлінням ЧФ РФ договірних зобов`язань щодо введення в експлуатацію комерційного житла. Про це повідомляє «Новый Севастополь».

За інформацією інтернет-ресурсу, «впродовж доби, починаючи з 15.00 четверга, біля входу до російського штабу один з ошуканих пайовиків - 63-річний Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ - на знак протесту проти «недобудови» чотирьох будинків по вулиці Астана Кесаєва прикував себе наручниками до зовнішньої огорожі штабу Чорноморського флоту. Він провів біля штабу ніч з четверга на п`ятницю, а також весь вчорашній день. У інтерв`ю журналістам О.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ розповів, що вчора ввечері, зважаючи на натерту наручником і почервонілу руку, пенсіонер вирішив зробити перерву в акції, і повернутися до штабу рано вранці в суботу. Проте, «коли я і мої товариші приїхали до штабу ЧФ, то побачили, що місце на підходах до головного КПП повністю заблоковане - на «нашому п`ятачку» стояли «КАМаз» і автобус «ПАЗ». Люди в камуфляжі вже чекали на нас. Вони швидко оточили підходи до штабу. Ми спробували прорватися збоку. Нам вдалося проскочити, але в мить, коли я хотів швидко прикуватися хоча б до «КАМазу», почалася бійка».

За твердженням інвестора, військовослужбовців «було чоловік 10. Нас били, виштовхували на дорогу і лаялися матом...».

Як сказав О.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, він вимушений тимчасово перервати акцію протесту через забарикадований вхід до штабу. Пенсіонер вважає, що російські військові планують свої дії як справжню операцію: чекають, коли йдуть журналісти з камерами, і вичікують, коли пенсіонер вимушений відчіплювати наручники хоча б раз на добу. Крім того, як вважає організатор протестів, російські військові моряки «тиснуть» на літню людину морально.

На даний момент вся територія перед фронтальною частиною будівлі штабу ЧФ заблокована вантажівками і автобусом, повідомляє «Новый Севастополь».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Севастополі біля парадного входу до Будинку офіцерів Чорноморського флоту російські військовослужбовці застосували фізичну силу до кількох жителів міста з числа людей, які стали жертвами невиконання будівельним управлінням ЧФ РФ договірних зобов`язань з введення в експлуатацію комерційного житла. Група севастопольців із 30 чоловік, «дізнавшись про те, що після обіду в залі Будинку офіцерів представники командування російського Чорноморського флоту святкують День Росії, спробували пройти в хол будівлі, і вже там, «дочекатися виходу адміралів зі свята». Проте всі спроби обурених севастопольців увійти до холу Будинку офіцерів було припинено активними діями військовослужбовців, які буквально силою відтіснили цивільних людей від вхідних дверей будівлі. Того дня інциденту біля Будинку офіцерів передувала ще одна сутичка, що сталася часом раніше біля штабу ЧФ.

Історія цього конфлікту почалася у 2007 році, коли будівельне управління ЧФ РФ, заздалегідь взявши оплату у валюті майже у двох сотень людей, в зазначений у договорі термін так і не здало житло в експлуатацію. Йдеться про чотири багатоповерхові будинки на вулиці Астана Кесаєва, два з яких готові на 95%. Переговори, які два місяці тому були підкріплені колективним листом-зверненням до Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА, на думку ошуканих севастопольців, результату не принесли.