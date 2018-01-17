Двічі в одну річку: Штепа планує знову стати мером Слов'янська

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, якій загрожує довічне ув'язнення за низку кримінальних злочинів, планує повернутися в крісло міського голови.

Про це вона заявила в ефірі місцевого телеканалу TheSplus, передає "Острів". За словами Штепи, під час походів по магазинах і ринках Слов'янська люди просили її знову стати мером міста.

"Скрізь, де люди мене бачили, всі обнімали, цілували і говорили: "Неля Ігорівна, ми чекаємо на вас, ви повинні бути мером". Може бути тисячу чоловік я зустріла за ці два дні", – сказала Штепа.

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"Коли я вийшла з ринку, я повернулася і сказала своїм дітям: "Я буду мером міста", – заявила Штепа.

13 січня у Штепи закінчився призначений судом термін дії запобіжного заходу. З приводу обрання запобіжного заходу прокурори будуть звертатися вже до нового складу суду. 11 січня дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід у справі екс-мера Слов'янська.

Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і частини 1 статті 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України. У прокуратурі зазначають, що Штепі загрожує довічне ув'язнення. Вона відкидає звинувачення прокуратури.