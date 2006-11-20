Тимошенко закликала помаранчеві сили в Київраді створити більшість

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала помаранчеві сили в Київраді об’єднатися і створити більшість.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час екстреного засідання, що відбулося в Київській столичній міськдержадміністрації за участю депутатів Київради від фракції БЮТ, «Нашої України» та Блоку Віталія Кличка.

На засіданні також були присутні народні депутати від БЮТ і «Нашої України».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що після Помаранчевої революції та парламентських виборів пересічні люди розраховували «на хоч якусь логіку» в діях політиків. «З чого ми почали? З того, що коли газ подорожчав на 70-80%, тарифи зросли в 3-3,5 раза. Де логіка?» - зазначила вона.

Крім того, вона підкреслила непрозорість процедур виділення землі та її оренди, а також випадки корупції та зловживань у владі.

«Ми провели дві повномасштабні сесії в Київраді. І після цих сесій мені здається, не тільки політики трошки здригнулися, а Київ і Україна. Тому що Київ почав з того, що за дві сесії більше 200 ділянок «злили» на старих традиціях. І бізнесмени по всім абсолютно кухням говорять, що в Київраді хабарі вдвічі збільшилися, тому що раніше платили за один етап, а тепер за кожний окремо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що їй соромно, що депутати в Київраді від її фракції на цих сесіях голосували за блоки земельних питань і таким чином втратили набутий роками авторитет.

«Ми зібралися для того, і тому що ми здатні і відчуваємо в собі сили міняти все дуже і дуже глибоко», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, головним завданням тепер є повністю змінити підходи фракції та підходи інших фракцій у вирішенні питань міста.

«Для того, щоб зробити всі наші плани, які ми записуємо в декларації (декларація про співпрацю демократичних сил – УНІАН), нам потрібно мати владу в Києві. Владу не для того, щоб ділити, а для того, щоб примножувати все, що мають кияни. А щоб мати владу, треба мати більшість в Київраді. І якщо ми здатні цю більшість скласти сьогодні і взяти під контроль кожну дію мера і всієї команди, яка провела дві ганебні сесії, я думаю, тоді ми чогось варті як політики», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, має відбутися переформатування Київради, а крім того, депутати від демократичних сил мають увійти в комісії Київради, «щоб не домовлятися, не ділити хабарі, а приймати прозорі процедури».

«Я дуже на всіх вас покладаюсь, бо всі - помаранчева команда. Вважаю, ви можете зробити все, як потрібно», - сказала лідер БЮТ, звертаючись до присутніх в залі депутатів Київради.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в залі було зареєстрованого 67 депутатів міської ради, які представляли, крім БЮТ, «Нашої України» та Блоку Кличка, також інші політичні сили в Київраді.