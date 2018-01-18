Я категорично проти економічних функцій СБУ, прокуратури і поліції - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройман виступає за якнайшвидше створення служби фінансових розслідувань (СФР).

Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Я категорично проти економічних функцій СБУ, прокуратури, поліції. Вважаю, що ці підрозділи по боротьбі з економічними злочинами не особливо ефективні і багато в чому себе скомпрометували", - заявив він.

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Гройсман переконаний, що замість них необхідно створити "інтелектуальний орган".

"Ми позначили свою позицію: прийняли законопроект, який передбачає формування СФР. Зараз парламентський комітет розробить свій варіант. Нехай бізнес на нього подивиться і внесе пропозиції. Я вважаю, що ми повинні прийняти всі необхідні рішення якомога швидше",- додав прем'єр.

Повний варіант інтерв'ю читайте у свіжому випуску журналу "Новий час".