В гідропарку у Житомирі містяни святкують Водохреща

11:57, 19 січня 2018
Суспільство
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На території гідропарку чергують працівники міської рятувальної служби на воді та медики. Також про публічну безпеку дбають правоохоронці.

В гідропарку у Житомирі містяни святкують Водохреща / фото zt-rada.gov.ua

В гідропарку у Житомирі містяни святкують Водохреща. Як передає кореспондент УНІАН, жителі міста сьогодні відзначають останнє різдвяно-новорічне свято та занурюються у воду  річки Тетерів.

Священики здійснили чин великого освячення води.

Для жителів  облаштовано намети, є гарячі напої. Також у  програмі свята - концерт.

На території гідропарку чергують працівники міської рятувальної служби на воді та медики. Також про публічну безпеку дбають правоохоронці.

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Окрім цього, вранці у церквах Житомира  святили воду і містяни набирають її.Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби.

 Як повідомляв УНІАН, сьогодні православні святкують Водохреще, або Богоявлення Господнє.

Водохреще - це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає Хрещення Господнє як «свято просвіти» народів, оскільки за її вченням, саме з Хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини.

Християнський світ відзначає свято Водохреща 19 січня. Його ще називають Йорданом. 

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Теги: #Водохреща у Житомирі#Водохреща в Україні