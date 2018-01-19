Хрещення: як українці демонструють силу волі, занурюючись в ополонку (фото, відео)

Православні християни і греко-католики відзначають Хрещення Господнє або, як його ще називають, Йордан.

Читайте такожВ гідропарку у Житомирі містяни святкують Водохреща У багатьох населених пунктах України місцева влада в переддень свята облаштували спеціальні місця для купання.

На Водохреща мер Києва разом з головами столичних районів, заступниками голови КМДА та деякими депутатами Верховної Ради і Київської ради вже викупався в Дніпрі.

Як повідомляв УНІАН, на заходах, які заплановані в Україні на Водохреща у храмах та на водоймах, публічну безпеку забезпечують близько 12 тис. правоохоронців.