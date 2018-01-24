Жителі Ізмаїлу шостий день сидять без світла, проте новорічна ілюмінація працює справно

Міському голові Ізмаїлу Андрію Абрамченку довелося виправдовуватися перед містянами за святкову ілюмінацію на головній ялинці, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожНа зміну негоді: мародери на Одещині вкрали більше трьох тонн обірваних дротівМісто на Одещині постраждало від урагану 18 січня і наразі отримує світло за резервною лінією та ще й з великими перебоями. Тож деякі жителі не зрозуміли, чому, попри складну ситуацію зі світлом, центр досі в ілюмінації і горить головна ялинка.

Містяни дорікнули меру в неекономному розподіленні електроенергії, бо деякі райони міста залишаються без світла.

Очільник Ізмаїлу відреагував на зауваження з жартом, повідомивши, що комунальники не можуть розібрати ілюмінацію, бо всі вони заняті відновленням електропостачання.

Потім Абрамченко зазначив, що ілюмінація зі світлодіодних елементів споживає мінімальну кількість електроенергії.