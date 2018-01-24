У КМДА пообіцяли і надалі підтримувати притулок для тварин "SOS"

У Києві прийнята міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин і регулювання чисельності безпритульних тварин тільки гуманними методами. Місто системно працює над покращенням умов у муніципальному притулку для тварин і підтримує приватні притулки. Напади на притулок «SOS» будуть ретельно вивчені поліцією. Про це під час прес-конференції в агенції «Інтерфакс-Україна», присвяченій ситуації навколо притулку, заявив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Андрій Фіщук.

Притулок для тварин «SOS» – перший в Україні, який розпочав діяльність у 1997 році. До того часу на місці сьогоднішнього притулку впродовж 55 років функціонував «Цех з утилізації тварин», в якому сотнями тисяч знищувалися безпритульні тварини.

За інформацією президента Товариства захисту тварин «SOS» Тамари Тарнавської, протягом тривалого часу притулок неодноразово піддавався атакам так званих «догхантерів»: вони отруювали та обстрілювали з вогнепальної зброї собак і сам притулок, намагалися його підпалити.

«Тому за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка 17 січня відбулася зустріч із президентом Товариства захисту тварин «SOS» Тамарою Тарнавською і керівником столичної патрульної поліції Юрієм Зозулею. Ситуацію із нападами на притулок буде ретельно вивчено поліцією та проведено відповідні оперативно-розшукові й профілактичні дії», – зазначив Андрій Фіщук.

За словами директора Департаменту, в столиці прийнята міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин і регулювання чисельності безпритульних тварин винятково гуманними методами.

«Міська влада надає активну підтримку трьом найбільшим притулкам: «SOS» у Пирогові, «Київському товариству захисту тварин» (притулок у Гостомелі), «Благодійному фонду «Сіріус» (с. Федорівка). Зокрема, виділяються кошти на закупівлю кормів для тварин. Із минулого року Київ збільшив загальну допомогу цим трьом притулкам до 800 тисяч гривень на рік», – сказав Андрій Фіщук.

Заступник керівника Київського інвестиційного агентства Богдан Чорній спростував чутки, що нібито є плани знести притулок і збудувати на його місці гірськолижний курорт.

«Територія, де він може бути реалізований, не готова, оскільки межує зі сміттєвим полігоном, а самому притулку в жодному разі нічого не загрожує, тому що він розташований на відстані 300 метрів від ділянки можливого будівництва», – сказав Богдан Чорній.