Померла співачка Людмила Сенчина, яка народилася в Україні

Народна артистка Росії співачка Людмила Сенчина померла на 68-му році життя. Сенчина відома за піснею «Попелюшка», романсу «Цілу ніч соловейко нам насвистував».

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Людмила Сенчина народилася в селі Кудрявське Миколаївської області України. У 16 років майбутня співачка поступила в музичне училище при Ленінградській консерваторії. Після закінчення училища виступала в Театрі музичної комедії. У 1975 році, після десяти років театральної діяльності, перейшла солісткою у естрадний оркестр Анатолія Бадхена. З 1980-х років Людмила Сенчина вела новорічні вогники та святкові концерти.

У 1979 році Людмила Сенчина була удостоєна звання заслуженої артистки РРФСР, в Україні звання заслуженого артиста отримала в 2003 році.