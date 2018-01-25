Філатов балотуватиметься на посаду мера Дніпра у 2020 році
Філатов поділився планами на майбутнє на посаді мера Дніпра та заявив про наміри балотуватися на другий термін.
Міський голова Дніпра Борис Філатов висуватиме свою кандидатуру на посаду мера міста у 2020 році.
Про це він заявив в ефірі програми «Кисельов. Авторське» на телеканалі «Прямий».
«Балотуватимуся на другий термін. Це однозначно. Щоб досягти стабільного стратегічного результату, пролонгованого в часі, п’яти років не вистачить. Нині 2-3 роки потрібно лише розгрібати ці авгієві стайні: інфраструктура зношена, житловий фонд занедбаний, доріг немає», – зазначив Філатов.
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Коментуючи ситуацію в країні, мер Дніпра наголосив, що реформа з децентралізації нині є однією з найуспішніших: «Я оцінюю з точки зору своєї посади. Мені не телефонують ні президент, ні прем’єр-міністр, ні генеральний прокурор, ні міністр внутрішніх справ і не кажуть: «Прийми підрядника», «Зроби те-то» чи «Приїдь, ми дамо тобі команду». Регіональні еліти працюють самостійно. І нам це подобається. Я спілкуюся з мерами, і нас усіх здебільшого влаштовує статус-кво».
Філатов також згадав ситуацію з ухваленням державного бюджету на 2018 рік.
«У Дніпрі мало бути вилучення близько 1 млрд 280 млн грн. Лише за реверсною дотацією – 840 млн. Коли побачив цей проект, я ледь не вистрибнув із вікна від злості. Та я пішов до президента, до прем’єра. Ми скликали Асоціацію міст. Зібралися всі мери. Посперечалися з прем’єром і потім все вирішили», – сказав міський голова Дніпра.