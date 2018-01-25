Філатов балотуватиметься на посаду мера Дніпра у 2020 році

Міський голова Дніпра Борис Філатов висуватиме свою кандидатуру на посаду мера міста у 2020 році.

Про це він заявив в ефірі програми «Кисельов. Авторське» на телеканалі «Прямий».

«Балотуватимуся на другий термін. Це однозначно. Щоб досягти стабільного стратегічного результату, пролонгованого в часі, п’яти років не вистачить. Нині 2-3 роки потрібно лише розгрібати ці авгієві стайні: інфраструктура зношена, житловий фонд занедбаний, доріг немає», – зазначив Філатов.

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Коментуючи ситуацію в країні, мер Дніпра наголосив, що реформа з децентралізації нині є однією з найуспішніших: «Я оцінюю з точки зору своєї посади. Мені не телефонують ні президент, ні прем’єр-міністр, ні генеральний прокурор, ні міністр внутрішніх справ і не кажуть: «Прийми підрядника», «Зроби те-то» чи «Приїдь, ми дамо тобі команду». Регіональні еліти працюють самостійно. І нам це подобається. Я спілкуюся з мерами, і нас усіх здебільшого влаштовує статус-кво».

Філатов також згадав ситуацію з ухваленням державного бюджету на 2018 рік.

«У Дніпрі мало бути вилучення близько 1 млрд 280 млн грн. Лише за реверсною дотацією – 840 млн. Коли побачив цей проект, я ледь не вистрибнув із вікна від злості. Та я пішов до президента, до прем’єра. Ми скликали Асоціацію міст. Зібралися всі мери. Посперечалися з прем’єром і потім все вирішили», – сказав міський голова Дніпра.