Житомирська міськрада спрямувала на програму захисту тварин майже 6 мільйонів гривень

13:11, 25 січня 2018
Суспільство
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Йдеться про затвердження міської програми «Житомир – дружнє місто до тварин» на 2018-2020 роки.

Гроші підуть на створення ветеринарної клініки, кабінету функціональної діагностики та кінологічного центру / zt-rada.gov.ua

Житомирська міськрада спрямувала на програму захисту  тварин майже 6 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували сьогодні більшість депутатів міськради.

Йдеться про затвердження міської програми «Житомир – дружнє місто до тварин» на 2018-2020 роки.

На її реалізацію  спрямують  5 млн 912 тис. грн з міського бюджету.

Кошти підуть на заходи щодо належного поводження з безпритульними тваринами - їх стерилізацію, щеплення від сказу, тощо.

Також у місті впровадять електронну базу даних обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних і домашніх тварин.

Гроші підуть і на створення ветеринарної клініки, кабінету функціональної діагностики та кінологічного центру.

Серед іншого, у Житомирі  також проводитимуть інформаційно-просвітницькі заходи щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами.

Ця робота раніше  вже проводилася у місті. "Стерилізація безпритульних тварин ТОВ «Чотири лапи Україна» протягом 2012-2017 років та на базі КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради протягом 2017 року забезпечила динаміку зниження їхньої чисельності на території міста",- зазначають у прес-службі  міськради.

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