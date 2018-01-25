У Дніпрі масово штрафують підприємців за слизький тротуар

У Дніпрі масово штрафують кав'ярні, банки, салони краси та крамниці, які не прибирають сніг з прилеглих територій. Таких порушників нарахували вже близько трьох сотень.

Штаф за неприбрані тротуари становить 1700 гривень, повідомляє ТСН. За затвердженими нормами, власники та орендарі приміщень мають розчищати та посипати тротуар на 5 метрів від своїх фасадів.

У мерії зазначають, що після потужних снігопадів найбільшою залишається проблема нечищених тротуарів. Двірників у місті не вистачає.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у Запоріжжі через снігопад стався транспортний колапс: не працював аеропорт, громадський транспорт та приміські автобуси не виходили на вулиці.