У Дніпрі масово штрафують підприємців за слизький тротуар
15:47, 25 січня 2018Суспільство
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Вже нарахували близько трьох сотень порушників.
У Дніпрі підприємців масово штрафують за неприбраний сніг / фото УНІАН
У Дніпрі масово штрафують кав'ярні, банки, салони краси та крамниці, які не прибирають сніг з прилеглих територій. Таких порушників нарахували вже близько трьох сотень.
Штаф за неприбрані тротуари становить 1700 гривень, повідомляє ТСН. За затвердженими нормами, власники та орендарі приміщень мають розчищати та посипати тротуар на 5 метрів від своїх фасадів.
У мерії зазначають, що після потужних снігопадів найбільшою залишається проблема нечищених тротуарів. Двірників у місті не вистачає.
У Дніпрі масово штрафують установи, що не прибирають сніг біля будівель
Як повідомляв УНІАН, 23 січня у Запоріжжі через снігопад стався транспортний колапс: не працював аеропорт, громадський транспорт та приміські автобуси не виходили на вулиці.
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