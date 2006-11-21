Законопроект про визнання голодомору геноцидом - заполітизований

Народний депутат фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ вважає надто політизованим законопроект про визнання голодомору геноцидом українського народу.

Про це йдеться в коментарі Я.СУХОГО, розміщеного на сайті Партії регіонів.

«Цей факт не треба ані політизувати, ані драматизувати”, - зазначив народний депутат.

За його словами, питання голодомору неодмінно буде розглянуто Верховною Радою, але “це станеться тоді, коли його буде підготовлено до розгляду”.

На думку Я.СУХОГО, політизація законопроекту про визнання голодомору геноцидом українського народу негативно позначилася на його змісті. “Політизується, причому свідомо й цілеспрямовано, і атмосфера навколо обговорення цього проекту у ВР. Від практики подібного «лобіювання» законопроектів слід відмовлятися якомога швидше, бо вона шкодить усім», – зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.

16 листопада В.ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів України із закликом підтримати цей проект закону.

17 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про визнання голодомору 30-х років «геноцидом українського народу».

25 листопада в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів.