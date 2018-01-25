Була вільним птахом: Джамала зізналася, що не планувала вагітність

Українська співачка Джамала, яка зараз знаходиться в положенні, зробила несподіване зізнання про вагітність Співачка поділилася особистими переживаннями в інтерв'ю виданню "Караван історії". Зірка розповіла, що вони зі своїм чоловіком Бекіром не планували вагітність. Це сталося випадково.

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"Народження дитини не було для нас з чоловіком ідеєю фікс. Батьки весь час говорили: "Ну ви ж не будете довго зволікати з народженням спадкоємця?". Але ми на цьому не зациклювалися. Знали, що дитина буде, а коли – як Бог дасть. Я дійсно ніколи не відчувала гострої потреби у материнстві. Багато подружки вже в 20-25 років сильно хотіли дітей. Я – ні. У кожного свій таймер, і це пов'язано не з віком, а з внутрішнім відчуттям", - зізналася артистка.

За словами виконавиці, коли вона зрозуміла що вагітна, пережила шок і сум'яття. "Вау, що мені з цим робити, я не готова, я неорганізована, в душі я тінейджер, вільний птах, а тепер доведеться міняти весь життєвий уклад", - згадує ті емоції Джамала.

"Але чим довше я перебуваю в цьому стані, тим сильніше відчуваю радість. Це абсолютно нове, незвичайне почуття зароджується у мені життя. З'являється і турбота, і відповідальність: ой, я щось зробила не так! Йому не сподобалося! А тепер мені треба поїсти...І ще — трепет і благоговіння. Мені здається, навіть найзатятіші атеїстки починають вірити в Бога під час вагітності", - підсумувала співачка.