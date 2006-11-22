У США помер Роберт Олтман (фото)

Лауреат премії "Оскар" Роберт Олтман помер на 82-му році життя в одній з клінік Лос-Анджелеса, передає AP, посилаючись на продюсерів покійного.

Олтман п`ять разів номінувався на премію американської кіноакадемії як режисер фільмів "Військово-польовий госпіталь" ("M-A-S-H"), "Гравець", "Короткі історії", "Нешвілль" і "Госфорд-парк", але одержав її лише в 2006 році "за заслуги перед кінематографом".

У жовтні 2006 року Олтман оголосив про свій намір зняти повнометражний кінофільм, в основі якого документальна стрічка 1997 року "Hands on а Hard Body". Фільм був присвячений своєрідному змаганню, що відбулося в той час у Техасі. Всім учасникам пропонувалося стати поряд з автомобілем Nissan Hardbody, поклавши на нього руку. Стояти потрібно було стільки, скільки дозволяли сили. Останній, чия рука залишилася на вантажівці, одержував його безкоштовно.

Як повідомлялося, Олтман вів переговори з Біллі Бобом Торнтоном і Хіларі Суонк про їх участь у проекті. Сценарій було доручено Стівену Харрігану. Режисер мав намір почати зйомки в січні 2007 року. Бюджет фільму мав скласти близько 10 мільйонів доларів.

Лента.ру