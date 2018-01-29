Соціальний експеримент: мер Тростянця перевтілився у продавця, аби почути чесні оцінки своєї роботи (відео)

Учасниками соціального експерименту згодились стати шість міських голів.

Журналісти розпочали соціальний експеримент під назвою "Мер під прикриттям". У проекті беруть участь 6 очільників міст, що проживуть один день в ролі пересічних містян. Першим критику почув тростянецький міський голова - Юрій Бова.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Він пропрацював 13 років у одному кабінеті, вигравши 4 виборів поспіль. Запевняє, що мешканцям міста ні на що скаржитись.

Читайте такожДвічі в одну річку: Штепа планує знову стати мером Слов'янська

Замаскувавши обличчя, він відправився на міський базар дізнаватись думку народу.

По дорозі до місця призначення мер дізнається, що мешканці міста задоволені тим, як вивозиться сміття, а також побудовою паркових зон.

Так, нещодавно із найвіддаленіших приватних районів почали вивозити сміття.

Вже на ринку, мерові скаржаться на побудову торгових точок, а також на вбиральні. Також людей не влаштовує стан місцевих доріг.

Однак загалом, містяни досить позитивно відгукуються про роботу міського голови.

