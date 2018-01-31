Помер перший український космонавт Леонід Каденюк (відео)

За даними джерела ЗМІ, Каденюк помер до приїзду швидкої допомоги.

У Києві на 68-му році життя помер перший український космонавт Леонід Каденюк.

Про це "Громадському" повідомили у Департаменті охорони здоров'я Києва.

Повідомляється, Каденюк раптово помер в парку Царське Село у Києві.

Цю інформацію підтверджує й УНН джерело з оточення, близького до Каденюка. Про обставини та причини смерті наразі невідомо.

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу смерті першого космонавта України Леоніда Каденюка. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Помер Леонід Каденюк. Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близьким", - написав прем’єр-міністр.

Довідка. Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. У 1995 році відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження.

У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК "Колумбія" місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.