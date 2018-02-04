Снігопад на Закарпатті: траси заблоковані, люди залишилися без світла

Не всі вантажні автомобілі можуть подолати засніжені траси.

В результаті сильного снігопаду у високогірних районах Закарпаття на автодорогах ускладнено рух великовагового автотранспорту. Також вже знеструмлено 19 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Відзначається, що не всі вантажні автомобілі можуть подолати засніжені траси, тому допомогу у буксируванні їм надають підрозділи оперативно-рятувальної служби.

"Станом на 21:00 3 лютого рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах. В основному це відбувається внаслідок того, що водії не вчасно міняють гуму на зимову і не обладнають колеса ланцюгами протиковзання", - йдеться в повідомленні.

Зараз для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських дорогах у цілодобовому режимі чергують спеціальна техніка ДСНС.

Крім того, знеструмленими залишаються 14 населених пунктів повністю (Міжгірський район - 6 н.п., Воловецький район - 8 н. п.) та 5 частково (смт Міжгір'я та Хустський район - 4 н.п.).

Як повідомляв УНІАН, сильний снігопад паралізував рух трасою Київ-Чоп на Львівщині.