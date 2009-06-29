При спробі зупинити бійку в кафе загинув міліціонер

У місті Марганці Дніпропетровської області вчора ввечері при спробі припинити побутову бійку вбито 22-річного інспектора патрульної служби міліції Сергія Бондаренка.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС України у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося у ході оперативно-слідчих дій, бійка виникла в одному з кафе міста Марганця між двома компаніями відвідувачів.

Інспектор С.Бондаренко в той час перебував у кафе у цивільному одязі, поза службою.

Інспектор міліції намагався припинити бійку між відвідувачами кафе і отримав у відповідь удар ножем у серце.

До Марганця до місця події особисто виїхав начальник міліції Дніпропетровської області генерал-майор Анатолій НАУМЕНКО.

За фактом навмисного вбивства порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України.