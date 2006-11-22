Держпакет Криворіжсталі купили три міноритарні власники

Держпакет ВАТ ««Міттал Стіл Кривий Ріг» у розмірі 0,33% реалізовано на УМВБ за 49 млн. 799 тис. 550 грн. (доповнена)

Київ. 22 листопада. УНІАН. Держпакет ВАТ ««Міттал Стіл Кривий Ріг» у розмірі 0,33% сьогодні було реалізовано на УМВБ за стартовою ціною - 49 млн. 799 тис. 550 грн. (у попередніх інформаціях була вказана цифра 49 млн. 750 тис. грн. – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, даний пакет було розділено на 26 лотів. Основним покупцем виступила інвестиційна компанія «Concorde Capital», яка придбала 23 лоти, з них: 22 лоти по 500 тис. штук акцій і 1 лот – по 236 тис. штук, 1 лот придбала компанія «Альфа-капітал», 2 лоти - «Ренесанскапітал». Усього в торгах брали участь три компанії: «Concorde Capital», «Ренесанс капітал», «Альфа-капітал». Компанія "Драгон-капітал" не була допущена до торгів у зв`язку з невнесенням застави.

Як повідомляв УНІАН, номінальна вартість 0,33-процентного держпакета акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» становить 12 млн. 736 тис. 458 грн. Номінальна вартість 1 акції ВАТ - 1 грн. Початкова ціна однієї акції становила 3,91 грн.

Котирування акцій підприємства, які перебувають у free-float на вітчизняному фондовому ринку, знаходяться в межах 4,63 – 4,825 грн. за акцію.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна в жовтні ц.р. заявив про те, що планує до кінця року реалізувати на українських фондових біржах два 0,32-процентних і два 0,33-процентних пакети акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». На даний момент точні дати продажів уже визначено.

Зараз у держвласності перебуває міноритарний держпакет «Міттал Стіл Кривий Ріг» у розмірі 1,74% УФ. 93,02-процентний пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (КГМК «Криворіжсталь», колишнє ВАТ) належить компанії Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина).