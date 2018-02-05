Суд поставив крапку у багаторічному скандалі: пам'ятник Катерині II залишиться в центрі Одеси

Суд визнав, що монумент «Потьомкінцям – нащадки» було перенесено на Митну площу незаконно, проте не зобов'язав владу повернути пам'ятник на Катерининську площу.

Одеський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Спілки громадських організацій «Асоціація козацьких товариств «Січ» до Одеської міської ради щодо перенесення монумента «Потьомкінцям - нащадки» в центр міста, що має на увазі демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, центральна фігура якого - імператриця Катерина II.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято судом сьогодні, 5 лютого.

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Позивачі, зокрема, вважають, що монумент «Потьомкінцям – нащадки», замість якого більш як 10 років тому на Катерининській площі встановлено пам'ятник Засновникам Одеси, було незаконно перенесено на Митну площу. Перенесення «потьомкінців», своєю чергою, дало змогу звільнити центр Катерининської площі під композицію Засновники Одеси.

Позивачі також не згодні з комплексною реставрацією зазначеної площі. Вони вважають, що встановлення пам'ятника було спрямовано «проти національної гідності українців та підриває національну безпеку».

Заслухавши сторони, суд залишив рішення Приморського районного суду, прийняте в 2017 році, без змін, визнавши тим самим, що монумент «Потьомкінцям - нащадки» було перенесено на Митну площу незаконно, але й не зобов'язав владу повернути пам'ятник на Катерининську площу.

Під час судового засідання біля будівлі суду, на вулиці Софіївській, близько 20 осіб стояли з плакатами на підтримку встановлення пам'ятника Засновникам Одеси. Вони тримали плакати: «Не будіть лихо, не чіпайте Катю!!!», «Катерина - це Одесса!!!», «Припиніть беззаконня».

Як повідомляв УНІАН, влітку 2017 року Приморський районний суд Одеси визнав незаконним і скасував рішення Одеської міськради про встановлення пам'ятника Засновникам Одеси на Катерининській площі. Позов подала «Асоціація козацьких товариств «Січ».

Також у 2017 році Інститут національної пам'яті запропонував Одеській міській раді демонтувати пам'ятник Катерині II.

У 2007 році в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник «Засновникам Одеси» - точну копію оригіналу, демонтованого більшовиками в 1925 році. Центральна фігура монумента - імператриця Катерина II. Українські активісти неодноразово погрожували знищити монумент. Після його встановлення в місті відбулися сутички між прихильниками і супротивниками пам'ятника.

Довідка УНІАН. Пам'ятник Засновникам Одеси являє собою композицію, центральна фігура якого - імператриця Катерина II. Її оточують сателіти - Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерибас і Франц Деволан. Вперше було відкрито на Катерининській площі 2 вересня 1900 року. Через 20 років композицію демонтували, пізніше на площі встановили пам'ятник Карлу Марксу, але його було знищено під час Другої світової війни. У 1965 році на цьому місці було встановлено пам'ятник морякам-потьомкінцям - площа тоді називалася Потьомкінською. У 2007 році «потьомкінців» перенесли на Митну площу. На площі, якій повернули попередню назву, встановили монумент Засновникам Одеси.