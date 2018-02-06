У Житомирі пільгові категорії дітей безкоштовно кататимуться на міській ковзанці - міськрада

Міська ковзанка працюватиме до 28 лютого цього року.

У Житомирі пільгові категорії дітей в окремі дні кататимуться на міській ковзанці безкоштовно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, міська ковзанка працюватиме до 28 лютого цього року.

Безкоштовно відвідати ковзанку з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00 години зможуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для цього вони мають лише показати документи, що підтверджують їх право на пільгу.

Дітям із сімей учасників антитерористичної операції Центром АТО Житомирської міської ради на ковзанку видають відповідне запрошення.

Пільга поширюється і на дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків.

«Загалом же, під час різдвяних та новорічних свят ковзанку в центрі Житомира відвідало 5 тис. 338 житомирян та гостей міста», - зазначають у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня минулого року у центрі Житомира на розі вулиць Михайлівської та Лятошинського відкрили ковзанку зі штучним льодом. Ціни на послуги тут різняться залежно від часу катання та днів тижня. Ковзани можна брати напрокат, а можна використовувати власні. Серед іншого, тут є прокат ковзанів, а для тих, хто прийшов із власними, квиток дешевший. Також поблизу конвзанки є пукти прокату. За ковзанкою здійснюється цілодобовий відеонагляд.