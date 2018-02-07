У Києві демонтують МАФи біля радіоринку на Караваєвих Дачах

Думки киян з цього приводу розділилися: якщо одні підтримують демонтаж споруд, то інші сподіваються, що підприємці-власники МАФів дадуть "гідну відсіч" таким діям.

У Солом’янському районі Києва (житловий масив Караваєві Дачі) відбувається демонтаж МАФів біля місцевого радіоринку.

Читайте такожАндріївський узвіз звільнять від МАФів - чиновник (фотогалерея)Про це повідомляється у Facebook проекту «Киев оперативный». Публікація супроводжується фото, зробленим на місці подій.

Слід зазначити, що у коментарях до публікації думки користувачів розділилися - якщо одні виступають за повний демонтаж споруд та ринку у цілому, то інші сподіваються, що підприємці-власники МАФів дадуть "гідну відсіч" таким діям.

17 січня повідомлялось, що у Києві на Печерську під час демонтажу МАФів сталася стрілянина, підприємець отримав поранення у ногу.

Встановлено, що між людьми, які приїхали проводити демонтаж торговельних кіосків, та підприємцями виник конфлікт. Власник кав'ярні отримав вогнепальне поранення ноги. З місця події поліція вилучила одну стріляну гільзу.