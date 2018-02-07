Зараз в області є потреба у 50 шкільних автобусах та 3 шкільних автобусах з підйомами для дітей з особливими потребами.

На Житомирщині цьогоріч придбають шість шкільних автобусів для підвозу дітей до закладів освіти.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління освіти і науки.

«Планується купити 6 автобусів за кошти державного бюджету у співфінансуванні із місцевими – 70% на 30%. В область вже надійшла освітня субвенція з державного бюджету у сумі 8 млн 31,1 тис. грн», – зазначила головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки Алла Фльора.

Також вона додала, що зараз в області є потреба у 50 шкільних автобусах та 3 шкільних автобусах з підйомами для дітей з особливими потребами.

Як повідомляв УНІАН, торік райони та громади Житомирщини напередодні нового 2017/2018 навчального року отримали 12 нових шкільних автобусів.

Цей транспорт закупили за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів. На той момент в облдержадміністрації повідомляли, що парк шкільних автобусів Житомирщини складав 254 одиниці.



