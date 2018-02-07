Євробачення-2018: Pur:Pur представили конкурсну пісню Fire (відео)

У Fire йдеться про те, що всередині кожного творця, художника, музиканта є пекуче тепло, яким він прагне поділитися зі світом, прокоментували свою конкурсну пісню музиканти з гурту Pur:Pur.

Український гурт Pur:Pur презентував лірик-відео на пісню Fire, з якою буде боротися в національному відборі за право представляти Україну на "Євробаченні 2018". Відео розмістили на каналі гурту в YouTube.

"У Fire йдеться про те, що всередині кожного творця, художника, музиканта є пекуче тепло, яким він прагне поділитися зі світом, щоб зігріти серця всіх навколо і запалити в них вогонь любові до всього, що нас оточує", – пояснили музиканти. Pur:Pur виступить у суботу, 10 лютого, у прямому ефірі на телеканалах СТБ і "UА:Перший".

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Півфінали українського національного відбору для участі у пісенному конкурсі "Євробачення 2018" пройдуть 10-го і 17 лютого. Відомі імена 18 українських виконавців, які візьмуть у ньому участь.

У фінал, який відбудеться 24 лютого, вийде шість учасників.

Конкурс "Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня.