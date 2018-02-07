Екс-правоохоронець програв апеляцію у справі про загибель у ДТП на Житомирщині двох неповнолітніх

У липні 2016 року на пішохідному переході у Малині він скоїв наїзд на двох місцевих жительок і втік з місця ДТП.

Апеляційний суд Київської області залишив у силі вирок у вигляді 10 років позбавлення волі колишньому правоохоронцю, з вини якого у дорожньо-транспортній пригоді загинули дві неповнолітні жительки міста Малина Житомирської області.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"Апеляційний суд Київської області залишив у силі вирок суду першої інстанції стосовно водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду, залишивши у небезпеці двох неповнолітніх малинчанок", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення прийнято судом 6 лютого за результатами розгляду апеляційних скарг обвинуваченого та його захисника.

Таким чином, наголосили у прокуратурі, апеляційною інстанцією підтримано законну позицію прокурора про доведеність висунутого обвинувачення, на підставі якого вироком Малинського районного суду, відповідно до ч.3 ст. 286, ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України, призначено винуватцю смертельної ДТП максимальне покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року у Малині на пішохідному переході водій - на той момент вже колишній правоохоронець - скоїв наїзд на двох місцевих жительок, унаслідок чого одна загинула на місті, а інша від отриманих травм померла у лікарні. Водій втік з місця ДТП, залишивши у небезпеці потерпілих.

Один із свідків повідомив органам слідства про те, що саме він скоїв ДТП, намагаючись «вигородити» водія та сприяти винуватцю уникнути кримінальної відповідальності. Щодо свідка було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.384 КК України, яке розслідувано та з обвинувальним актом скеровано до суду.