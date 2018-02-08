Київрада перейменувала станцію столичного метро "Петрівка" на "Почайна"

Куренівсько-Червоноармійська лінія метрополітену відтепер носитиме назву Оболонсько-Теремківська.

Київрада перейменувала станцію метро «Петрівка» на «Почайна», відповідно до назви річки Почайна, що є однією з найдавніших у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали на засіданні Київради 70 з 86 депутатів.

Куренівсько-Червоноармійська лінія столичного метрополітену отримала нову назву - Оболонсько-Теремківська.

Читайте такожУ Київраді дійшли згоди щодо подальшого процесу перейменування вулиць - депутат

Проект рішення про перейменування лінії метро підготовлено, зважаючи на те, що існуюча назва відображає лише початковий проект лінії, і нині вона не проходить через місцевість Куренівка. Друга частина назви «Червоноармійська» перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції «Червоноармійська» на «Палац Україна» у 1993 році. Окрім того, у листопаді 2014 року вулиці Червоноармійська повернули історичну назву Велика Васильківська.

Громадські обговорення пропозиції про перейменування станції метро «Петрівка» відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року. До голосування долучилися 1 тис. 932 особи, і 73% підтримали це перейменування.

Громадські обговорення щодо перейменування гілки метро відбувалися з 29 травня до 29 липня 2017 року. Нову назву підтримали 80% учасників голосування.