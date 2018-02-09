У "Вікні життя" в міській дитячій лікарні Львова залишили немовля

Це вже другий випадок залишення немовляти у «Вікні життя» за час його функціонування. Вперше тут залишили хлопчика на свято Миколая – 19 грудня 2017 року. Зараз хлопчик переведений в будинок дитини.

Сьогодні, 9 лютого, у «Вікні життя» лікарні залишили дівчинку, віком 4 дні. Стан дівчинки задовільний, проте є переохолодження, і зараз лікарі її обстежують та надають необхідну допомогу.

Як повідомив головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт, на місце події викликали відповідні служби для складення акту про покинення дитини, передає прес-служба ЛМР.

Дівчинку залишили у «Вікні життя» о 16.30 год.

Зі слів Дмитра Квіта, це вже другий випадок залишення немовляти у «Вікні життя» за час його функціонування. Вперше тут залишили хлопчика на свято Миколая – 19 грудня 2017 року. Зараз хлопчик переведений в будинок дитини.

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«Вже маємо другий випадок, коли дитину залишають у «Вікні життя». Те, що ми створили це вікно, це є черговим кроком до формування у суспільстві поваги до людського життя, щоб дітей не викидали, а давали їм шанс на життя. І тепер маємо два врятовані життя», - зазначив Дмитро Квіт.

Нагадаємо, «Вікно життя» в міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, 4, відкрили в березні 2017 року. Це спеціальний пункт, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженої дитини, анонімно може залишити своє немовля. Спеціальний бокс облаштували у корпусі відділення патології новонароджених і недоношених дітей, і тут таких діток можуть швидко обстежити і надати всю необхідну медичну допомогу, за необхідності пролікувати. Кімната, в якій розташоване «Вікно життя», оснащена всіма необхідними предметами догляду. Для облаштування такого пункту з міського бюджету і бюджету лікарні було використано 70 тис. грн.

Варто зазначити, що створення «Вікна життя» управлінням охорони здоров’я міста не означає схвалення наміру матері позбутися своєї дитини у такий спосіб, адже жінка має народжувати в належних умовах і якщо на те є причина – то відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано, проте в такий спосіб хочуть попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.