Мирослава Поповича поховають 13 лютого на Байковому кладовищі

14:27, 11 лютого 2018
Суспільство
1499 0
Мирослава Поповича поховають 13 лютого на Байковому кладовищі / фото УНІАН

Заслуженого діяча науки, академіка, директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Мирослава Поповича поховають 13 лютого в Києві на Байковому кладовищі.

Про це повідомив журналіст Василь Зоря в Facebook.

"За попередньою інформацією, похорони відбудуться на Байковому кладовищі у вівторок, 13 лютого. Одну з вулиць у Києві перейменують на його честь", - написав Зоря.

Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

Читайте такожПомер директор Інституту філософії Мирослав Попович

Мирослав Попович, український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в області культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, завідувач відділу логіки та методології науки Інституту філософії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Мирослав Попович#смерть Мирослава Поповича#смерть Поповича#похорони Поповича