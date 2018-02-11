Мирослава Поповича поховають 13 лютого на Байковому кладовищі

Відомий український філософ, академік НАН України помер на 88-му році життя.

Заслуженого діяча науки, академіка, директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Мирослава Поповича поховають 13 лютого в Києві на Байковому кладовищі.

Про це повідомив журналіст Василь Зоря в Facebook.

"За попередньою інформацією, похорони відбудуться на Байковому кладовищі у вівторок, 13 лютого. Одну з вулиць у Києві перейменують на його честь", - написав Зоря.

Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

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Мирослав Попович, український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в області культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, завідувач відділу логіки та методології науки Інституту філософії.