Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим знімком (фото)

12:57, 14 лютого 2018
Суспільство
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Настя Каменських заінтригувала прихильників / Фото: прес-служба Насті Каменських

Так, на своїй Instagram-сторінці Каменських опублікувала фото свого відображення в дзеркалі. При цьому на безіменному пальці правої руки дівчини красується каблучка. "Ох вже ці зміни...", - підписала фото Каменських.

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Більше жодних пояснень співачка не дала. Однак підписники підняли цілу хвилю своїх припущень. Багато з них вважають, що обручка на пальці співачки - весільна.

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Теги: #Настя Каменських