Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим знімком (фото)

Співачка Каменських опублікувала фото з каблучкою. Шанувальники припустили, що вона весільна.

Популярна українська співачка Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим селфі.

Так, на своїй Instagram-сторінці Каменських опублікувала фото свого відображення в дзеркалі. При цьому на безіменному пальці правої руки дівчини красується каблучка. "Ох вже ці зміни...", - підписала фото Каменських.

Більше жодних пояснень співачка не дала. Однак підписники підняли цілу хвилю своїх припущень. Багато з них вважають, що обручка на пальці співачки - весільна.