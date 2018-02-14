Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим знімком (фото)
12:57, 14 лютого 2018Суспільство
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Співачка Каменських опублікувала фото з каблучкою. Шанувальники припустили, що вона весільна.
Настя Каменських заінтригувала прихильників / Фото: прес-служба Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим селфі.
Так, на своїй Instagram-сторінці Каменських опублікувала фото свого відображення в дзеркалі. При цьому на безіменному пальці правої руки дівчини красується каблучка. "Ох вже ці зміни...", - підписала фото Каменських.
Більше жодних пояснень співачка не дала. Однак підписники підняли цілу хвилю своїх припущень. Багато з них вважають, що обручка на пальці співачки - весільна.
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