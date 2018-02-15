Штаб АТО повідомив про загибель українських морпіхів: тіла знайдені у місці проживання
11:35, 15 лютого 2018Суспільство
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Тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.
В межах слідства щодо загибелі військових відкрито справу / фото inshe.tv
Представники Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовують причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, за попередньою інформацією, тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.
В межах слідства відкрито кримінальне провадження.
Інших подробиць штаб АТО поки не повідомляє.
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