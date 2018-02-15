Штаб АТО повідомив про загибель українських морпіхів: тіла знайдені у місці проживання

Тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.

Представники Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовують причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, за попередньою інформацією, тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.

В межах слідства відкрито кримінальне провадження.

Інших подробиць штаб АТО поки не повідомляє.