Землі в Києві вже немає?

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що земля в столиці «роздерибанена колишньою владою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Нам вже дістався Київ, в якому вся земля, яка могла б бути продана, її вже, як кажуть, роздиребанили давно до нас», - сказав О.ДОВГИЙ.

Він зазначив, що зараз перед владою міста стоїть питання щодо виділення маленьких сегментів столичної землі, яка, можливо, може бути необхідна для використання в інтересах міста. У зв’язку з цим керівництво міста має намір віддавати ці земельні ділянки в короткострокову оренду і за рахунок цього отримувати надходження до бюджету.

О.ДОВГИЙ ще раз підкреслив, що ті, хто бажає купити вільні земельні ділянки, можуть зробити це лише через аукціон. О.ДОВГИЙ повідомив, що 7 грудня на засідання сесії Київської міської ради буде винесено низку земельних питань. Серед усіх запланованих до порядку денного їх буде трохи менше половини. Продаватись земля буде лише тим особам, які мають своє майно на цій території. Це, за його словами, справи, які оформлялись вже кілька років і нарешті вони виносяться на розгляд сесії, але якщо на земельних ділянках не буде якогось майна чи будинку, то ділянка обов’язково буде виставлятись на аукціон.

За інформацією О.ДОВГОГО, на сесію Київради 7 грудня виноситимуться близько 10 питань щодо виділення фізичним особам, згідно з законодавством, земельних ділянок. Мова йде про земельні ділянки 6-10 соток на окраїнах міста, це теж справи, які оформляються тривалий час.

О.ДОВГИЙ також повідомив, що на цій сесії планується прийняти положення про проходження містобудівної документації, що зробить цей процес прозорішим, значно простішим і ефективнішим.