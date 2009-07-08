8 принципів інформаційної безпеки України

Президент Віктор ЮЩЕНКО затвердив Доктрину інформаційної безпеки України.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Основною метою реалізації положень Доктрини інформаційної безпеки України є створення в Україні розвиненого національного інформаційного простору і захист її інформаційного суверенітету.

Забезпечення інформаційної безпеки України має здійснюватися за такими принципами:

- свобода збирання, зберігання, використання та поширення інформації;

- достовірність, повнота та неупередженість інформації;

- обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону;

- гармонізація особистих, суспільних і державних інтересів;

- запобігання правопорушенням в інформаційній сфері;

- економічна доцільність;

- гармонізація українського законодавства в інформаційній сфері з міжнародним;

- пріоритетність національної інформаційної продукції.

Відповідно до Доктрини, для цього необхідна державна підтримка вітчизняного виробника інформаційної продукції та телекомунікаційного обладнання, національних операторів телекомунікацій, зокрема, шляхом створення нормативно-правових, фінансових, фіскальних та інших передумов для підвищення їх конкурентоспроможності на світовому та національному ринках інформаційних та телекомунікаційних послуг.

У документі зазначається, що в інформаційній сфері України вирізняються такі життєво важливі інтереси:

1) особи:

- забезпечення конституційних прав і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення інформації;

- недопущення несанкціонованого втручання у зміст, процеси обробки, передачі та використання персональних даних;

- захищеність від негативного інформаційно-психологічного впливу;

2) суспільства:

- збереження і примноження духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу;

- забезпечення суспільно-політичної стабільності, міжетнічної та міжконфесійної злагоди;

- формування і розвиток демократичних інститутів громадянського суспільства;

3) держави:

- недопущення інформаційної залежності, інформаційної блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав та міжнародних структур;

- ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації та коригуванні державної політики в інформаційній сфері;

- побудова та розвиток інформаційного суспільства;

- забезпечення економічного та науково-технологічного розвитку України;

- формування позитивного іміджу України;

- інтеграція України у світовий інформаційний простір.