Українське машинобудування потерпає від зниження попиту на продукцію

Більшість українських машинобудівних підприємств переживають зниження попиту на свою продукцію цього року в результаті кризи.

Таку думку висловив УНІАН аналітик Astrum Investment Management Ігор БІЛИК.

Він вважає, що «випадок з Харківським тракторним заводом особливо складний». Аналітик нагадав, що у зв`язку з відсутністю замовлень компанія вже припиняла виробництво в період з листопада 2008 року по 5 травня 2009 року.

Як зазначив І.БІЛИК, «більшість сільськогосподарських підприємств вже здійснили закупівлі устаткування на цей рік, а багато хто з них взагалі не купляв машини». Це означає, що Харківський тракторний завод чекає низький попит на трактори впродовж усього 2009 року, вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на голову Харківської ОДА Арсена АВАКОВА, 8 липня ВАТ «Харківський тракторний завод» на два місяці припинило свою діяльність, щоб уникнути перевиробництва продукції. Він повідомив, що робітники підприємства перебувають в оплачуваній відпустці.

А.АВАКОВ вважає, що однією з причин призупинення роботи провідного в Україні тракторобудівного підприємства є недоліки роботи лізингового фонду і невиконання обіцянок главою уряду Юлією ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ відкидає звинувачення голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА на адресу уряду у зв`язку із зупинкою виробництва на Харківському тракторному заводі.

«Це підприємство приватне, його власниками є представники російського бізнесу», - сказав він.

За словами міністра, останніми роками Харківський тракторний завод 90% своїй продукції поставляв на російський ринок.

«Але сьогодні уряд Російської Федерації обмежив ввезення імпортної техніки, і продукція цього заводу також потрапляє під ці обмеження. На внутрішньому ринку (України) попит на ці трактори теж обмежений, і тому завод зупинився, зупинений до серпня», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.